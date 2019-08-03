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Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент

03 августа 2019, 17:39  •  27 • Украина
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан готов в любой момент уйти в отставку. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
 
©president.gov.ua
 

«Он написал заявление, это правда. Человек готов (уйти. — RT) в любое время, когда общество хочет», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Ранее СМИ писали об отставке Богдана.

Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.

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