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Зеленский заявил, что без Украины Путин и Байден ничего по ней не смогут решить

17 июня 2021, 00:45  •  113 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного в том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден будут говорить на своей встрече об Украине.

Зеленский считает, что формула, которую придумали себе в Киеве «Ничего об Украине без Украины», полностью не работает. В то же время, он уверен, что в виду отсутствия Украины на встрече двух лидеров они договориться о ней не смогут.

Об этом Зеленский сообщил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

«О классическом выражении "Не решайте за Украину без Украины" — я считаю, что это очень справедливо. Но это полностью не работает. Как бы ни стремились те или иные чиновники в Украине, ЕС, те или иные главы государств. Острый вопрос Донбасса — и они будут об этом говорить», — сказал президент Украины.

Он высказал мнение, что ничего страшного в этом нет, но, все же, ничего решить у президентов РФ и США не получится.

«Но решать за Украину — это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает россиян. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет», — убежден Зеленский.

Напомним, в этой же беседе с иностранной прессой Зеленский заявил, что намерен бороться за государственность и против «Северного потока-2», даже если это не нравится «европейским партнерам». Также он уверил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным неизбежна.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Путину и Байдену непризнанием их договорённостей по Украине.

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