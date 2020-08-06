Зеленский затеял масштабную реформу: Первой жертвой стал глава разведки Украины

На Украине уволен начальник Главного управления разведки страны Василий Бурба. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Новым главой разведки назначили Кирилла Буданова.

В администрации президента Украины заявили, что увольнение прежнего руководителя разведки связано с желанием переформатировать работу ведомства и сделать её более интенсивной. Новый глава разведки должен будет внедрять современные подходы и взгляды на решение вопросов безопасности, сообщает РИА ФАН.

Напомним также, что украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал меры правительства по поддержке населения во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Президент указал, что заявления кабмина о поддержке граждан звучат красиво, но на сегодняшний день украинцы получают меньше, чем раньше, пишет Nation News.