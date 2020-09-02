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Зеленский заставляет своих шпионов подглядывать за Москвой - эксперт

02 сентября 2020, 20:00  •  110 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Украины только притворяется, что ничего не знает о разведчиках
Несколько украинских разведчиков были задержаны на территории России за последнее время. Все они пытались выведать российские тайны в интересах Незалежной. По мнению политического эксперта Александра Асафова, глава страны Владимир Зеленский был в курсе происходящего.
Как отметил политолог, если бы лидер украинцев изначально не знал о том, что против России работают украинские разведчики, то после задержаний наложил бы запрет на эту деятельность. Так как таких действий со стороны пана Зеленского не последовало, значит он поощряет шпионаж и только притворяется, что ничего не знает об этом.
По мнению Асафова, глава Украины в курсе недружественных мер, которые осуществляют в отношении России украинские спецслужбы. Более того, он сам отдает соответствующие указания, пишет издание "Украина.ру".
Напомним, за последнее время нашими правоохранителями были задержаны агенты СБУ, пытавшиеся похитить в РФ лидера донбасского ополчения. Кроме того, был арестован блогер Андрей Пыж – он занимался передачей украинцам схем московской подземки. Также недавно схватили работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула.
Ранее "Утро.ру" делилось видео с задержанием украинского шпиона .

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