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Зеленский засомневался в «украинской» принадлежности Харькова

22 января 2022, 09:00  •  49 • Украина

Заявление президента усилило панические настроения граждан

Украина, судя по последним изречениям её президента, вошла едва ли не в самый «турбулентный» период своей новейшей истории. Сотрясаемая серией экономических неурядиц, постсоветская республика вот-вот лишится своей первой советской столицы – Харькова.

Полуторамиллионный областной центр, в основной своей массе поддержавший Владимира Зеленского в обоих турах президентских выборов, при воссоединении с Российской Федерацией почти наверняка «приведет за собой» изрядный кусок весьма успешного - и что особенно важно, русскоговорящего – региона.


Мэр Харькова Игорь Терехов после интервью Зеленского в Washington Post тут же заверил: повода для серьезной обеспокоенности у него нет, вверенный ему крупнейший индустриальный центр Украины «был и останется мирным городом».

Изначально целью Владимира Зеленского было... рассеять панику, связанную с возможным наступлением на Украину российской армии. В итоге же получилось, что верховный главнокомандующий уже смирился с потерей Харькова. Владимир Александрович абсолютно сознательно «вычеркнул» город-миллионник из списка «ключевых украинских городов», отметив, что «готовый к российской оккупации Харьков находится под контролем правительства Украины».

Считается, что «насильственный отъём» Харькова Россией будет осуществляться под предлогом «защиты русскоязычного населения». После того как под аналогичными лозунгами «был оккупирован и аннексирован Крым, мы понимаем: подобное осуществимо и вскоре может произойти», - изрек Зеленский американскому газетчику.

Киевский журналист Вадим Петрасюк - в числе тех моих соотечественников, которые на полном серьезе уловили сегодняшний сигнал «наших партнёров, что завтра может начаться война». Коллега недоумевает: почему президент страны стесняется сказать: «Харьков – это Украина»? Очевидно, не только из-за стремления «блеснуть изысканной словесностью» простая и понятная фраза заменена определением «...под контролем правительства», а первая столица советской Украины стала «городом левее Воронежа, правее Жмеринки – по карте вроде нашим».

«Харьков у нас теперь или он у нас пока? – пытается уточнить Петрасюк. – И что означает «может быть оккупирован»? Это ты предполагаешь или разрешаешь?..». Заодно журналист интересуется, что еще у правительства Украины «под контролем»?

Действительный член Национальной Академии наук Украины Владимир Литвин к числу «неконтролируемых» относит знакомые любому украинцу процессы улучшения уровня благосостояния каждого из представителей «древней, гордой и мудрой украинской нации». Не далее как в 2019-м кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал избирателям именно такой вот «резкий прорыв» в их имущественном состоянии.

Только в течение одного года общее количество пенсионеров вдруг сократилось более чем на миллион человек. Сей факт вряд ли спишешь на «трудовую миграцию». «Возрастные гастарбайтеры» из «нэзаеэжной» ни в Европе, ни в Азии особо никому не интересны. Там своих стариков хватает.

По Зеленскому же выходит: денежные выплаты от государства пенсионерам он существенно поднял.

Владимир Литвин приводит следующие данные. Пенсионерам-судьям соцвыплаты действительно в Киеве повысили, на 23 тысячи гривен, а некоторым и поболее - на 28 тысяч ($1000). Это вдобавок к уже положенным экс-служителям Фемиды 100 тысячам гривен ($3520).


Простым же трудягам пенсии подняли на сущий мизер: на 100 и 150 грн. (на $3,5 и на $5,3). То есть ни о какой социальной справедливости речь не идет, разрыв в доходах – огромен до неприличия.

Владимир Литвин, дважды в прошлом возглавлявший Верховную Раду, уверен: в связи с заметным уменьшением нагрузки на Пенсионный фонд Украины (вместо недавних 14 миллионов пенсионеров в стране живут сейчас 11 млн человек почтенного возраста) вполне можно было бы поднять размер выплат... Ну, хотя бы тем, кто получает ежемесячно по 3000 гривен ($105) и меньше.

«Выжить на такие деньги проблематично, – констатирует политик. – …Ссылки на то, что Украина пребывает в состоянии войны с Россией и поэтому надо терпеть, - несостоятельны. Если уж терпеть – тогда всем вместе...».

В 2014-м году, продолжает профессор Литвин, заработные платы народным депутатам Украины «срезали» до 6 тысяч гривен ($210). Зато сегодня, согласно платежным ведомостям бухгалтерии Верховной Рады, каждый из «слуг народа» имеет официальный заработок в размере 60 тыс. ($2100). А членам пропрезидентской фракции «Слуга народа» в конвертах раздают наличными по 20-30-50 тысяч долларов США - в зависимости от занимаемой должности в парламентской иерархии.

Справедливости ради отметим: если депутат прогуливает заседания либо голосует «не так», лидер фракции Давид Арахамия вправе наложит на него штраф. То есть лишить привычного «черного нала».

С началом ковид-пандемии в Украине образовали так называемый «ковидный фонд». «Закачали» в него 78 миллиардов гривен ($2 млрд746 млн).

В скором времени 68 млрд гривен перенаправили на государственный проект «Большое строительство», то есть на капитальную реконструкцию, ремонт автодорог, на прокладывание новых автомагистралей.

Аудиторская проверка показала: примерно 30 млрд были истрачены... ну, не совсем по назначению. Проще говоря, каждая вторая гривна – разворована. Найти, куда «уплыли» эти деньжищи, не представляется возможным.

Ну, а «ковидные» больницы функционируют исключительно благодаря самоотверженности медицинских работников и бескорыстно помогающих им волонтёров.

Посему гадания «когда Путин нападёт?» - мягко говоря, неуместны. Пронизанная насквозь всевозможными коррупционными схемами Украина может «пасть» в любую минуту. Сама, без вторжения «зеленых человечков», упоминаемых всуе в эти дни американскими высокопоставленными политиками.

Каких-то пару дней назад Зеленский предостерегал соотечественников от закупки впрок гречки и спичек. Мол, не верьте злопыхателям, никто на нас «не двинет», мы сильны как никогда!


«Смотрю, все политики выстроились в клин и пошли спасать Харьков, - иронизирует популярный блогер Елена Монова. – Все как один. Теперь я спокойна. Передумала эмигрировать. А спички-то в магазин назад принимают?».

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