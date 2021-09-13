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Зеленский заручился позицией Байдена по членству Украины в НАТО

13 сентября 2021, 10:10  •  117 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер передал журналистам свой разговор с коллегой из Вашингтона
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что Украина заслужила членство в Североатлантическом альянсе. Мнение американского лидера по этому вопросу озвучил глава Незалежной Владимир Зеленский, прокомментировав таким образом недавние переговоры в Белом доме.
В интервью для CNN президент Украины заявил, что американский лидер положительно относится к предполагаемому членству Незалежной.
"Я обратился к президенту Байдену с вопросом: "Что с НАТО? Что с включением нас в состав Альянса? Когда это может произойти?". И он ответил: "Думаю, вам нужно быть в НАТО, однако лишь моего решения в этом вопросе недостаточно", – передал украинский лидер разговор с американским коллегой. 
Зеленский также указал, что понимает позицию главы Белого дома: помимо Соединенных Штатов, в Альянсе учитываются позиции и других государств-членов. Тем не менее, уверен он, позиция американской стороны существенно упрощает вопрос для Киева, передает "Свободная Пресса".
Однако несколькими днями ранее Зеленский заявлял, что прямой позиции Штатов по вопросу членства Украины Киев не получил.
В 2008 году Альянс принял решение о включении Украины с Грузией в состав НАТО, несмотря на отсутствие подробного плана действий. При этом в официальных документах Киева закреплено стремление Незалежной к членству в составе Альянса, отмечает телеканал "360".
По словам экс-посла Соединенных Штатов в Киеве Джона Хербста, все разговоры о членстве Незалежной в настоящее время бессмысленны, а Альянс не собирается обсуждать эту тему.

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