Зеленский заручился польским "влиянием" для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с лидером страны Анджеем Дудой, который прибыл в Незалежную с визитом. В своём совместном заявлении политики условились выступать против "оккупации Крыма и агрессии в Донбассе".

При этом, сообщают польские медиа, Варшава также пообещала повлиять на передачу российского полуострова Украине. Какими механизмами поляки намереваются это осуществить, не уточнялось.

Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам мартовского референдума 2014 года, на котором большинство крымчан выступили за воссоединение с РФ.

Добавим, что в заявлении Зеленского и Дуды, помимо Крыма, речь идёт и о Донбассе. Так, отмечается, что Польша готова и дальше помогать Украине восстанавливать границы страны, существовавшие до Евромайдана.

Примечательно, что на этой встрече Зеленский ещё больше привязал Украину к полякам, подписав декларацию об участии в польском мироустроительном проекте "Междуморье".

Отметим, что речь идёт о реанимации идеи русофобского правителя межвоенной Польши Юзефа Пилсудского создать некое "конфедеративное государство в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехии и Словакии" под эгидой Варшавы.