Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
Главная / В мире

Зеленский заручился польским "влиянием" для возвращения Крыма

13 октября 2020, 21:25  •  52 • В мире
В ходе визита польского президента Анджея Дуды на Украину сделано совместное заявление с Зеленским относительно помощи Незалежной. Как передают польские медиа, Варшава пообещала влиять на передачу Крыма Украине через международные структуры.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с лидером страны Анджеем Дудой, который прибыл в Незалежную с визитом. В своём совместном заявлении политики условились выступать против "оккупации Крыма и агрессии в Донбассе".
При этом, сообщают польские медиа, Варшава также пообещала повлиять на передачу российского полуострова Украине. Какими механизмами поляки намереваются это осуществить, не уточнялось.
Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам мартовского референдума 2014 года, на котором большинство крымчан выступили за воссоединение с РФ.
Добавим, что в заявлении Зеленского и Дуды, помимо Крыма, речь идёт и о Донбассе. Так, отмечается, что Польша готова и дальше помогать Украине восстанавливать границы страны, существовавшие до Евромайдана.
Примечательно, что на этой встрече Зеленский ещё больше привязал Украину к полякам, подписав декларацию об участии в польском мироустроительном проекте "Междуморье".
Отметим, что речь идёт о реанимации идеи русофобского правителя межвоенной Польши Юзефа Пилсудского создать некое "конфедеративное государство в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехии и Словакии" под эгидой Варшавы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил англичан
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Донбассу
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" лекарства Трампа от COVID
13 октября 2020, 17:45
Американцы подначивали толпу, чтобы русские отбивались от разъярённых сирийцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил анг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.