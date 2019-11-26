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Зеленский запыхался от обещаний вернуть Крым
26 ноября 2019, 13:24 • 51 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский запыхался на видео, рассказывая о том, как он будет возвращать Крым, и насмешил соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоблог, в котором расписал, как он будет возвращать Крым. При этом украинский лидер сильно запыхался, чем вызвал смех соцсетей.
На записи тяжело дышащий Зеленский рассказывает, что построит такую Украину, что крымчане сами захотят в неё вернуться. Также президент Украины заявил о готовности к встрече "в нормандском формате" по поводу Донбасса.
Напомним, что 9 декабря в Париже должна состояться встреча "нормандской четвёрки". На ней будут обсуждаться дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Фото: скриншот Twitter/@VRSoloviev
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