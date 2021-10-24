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Зеленский запутался в своих политических махинациях

24 октября 2021, 16:35  •  310 • Украина
Ранее в СМИ распространились новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании восстановить отношения с Россией, а также о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Не прошло и недели как начали появляться новости с призывами готовиться к вооруженному столкновению с Москвой.



С данными речами выступил командующий ССО ВСУ Григорий Галаган. По его мнению, Украине стоит опасаться сближения с Россией, так как никто не дает гарантий, что диалог между Зеленским и Путиным пройдет успешно. Своим личным приоритетом он назвал закрепление программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления».

О вероятности вторжения России заявляли уже неоднократно. Об этом говорил и сам Зеленский, когда подписывался закон «Об основах национального сопротивления», который вступает в силу с 1 января 2022 года. К слову, этот закон предусматривает привлечение гражданских лиц к возможной войне с Россией.

В ответ на подобные действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве с сожалением воспринимают подобные заявления, считая их апокалиптическими. Впрочем, и Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес России. Украине пора определится в своих желаниях. Нельзя говорить о мирном диалоге, готовясь при этом к войне.

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