Зеленский запутался в своих политических махинациях

Ранее в СМИ распространились новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании восстановить отношения с Россией, а также о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Не прошло и недели как начали появляться новости с призывами готовиться к вооруженному столкновению с Москвой.С данными речами выступил командующий ССО ВСУ Григорий Галаган. По его мнению, Украине стоит опасаться сближения с Россией, так как никто не дает гарантий, что диалог между Зеленским и Путиным пройдет успешно. Своим личным приоритетом он назвал закрепление программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления».О вероятности вторжения России заявляли уже неоднократно. Об этом говорил и сам Зеленский, когда подписывался закон «Об основах национального сопротивления», который вступает в силу с 1 января 2022 года. К слову, этот закон предусматривает привлечение гражданских лиц к возможной войне с Россией.В ответ на подобные действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве с сожалением воспринимают подобные заявления, считая их апокалиптическими. Впрочем, и Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес России. Украине пора определится в своих желаниях. Нельзя говорить о мирном диалоге, готовясь при этом к войне.