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Зеленский запутался в своих политических махинациях
24 октября 2021, 16:35 • 310 • Украина
О вероятности вторжения России заявляли уже неоднократно. Об этом говорил и сам Зеленский, когда подписывался закон «Об основах национального сопротивления», который вступает в силу с 1 января 2022 года. К слову, этот закон предусматривает привлечение гражданских лиц к возможной войне с Россией.
В ответ на подобные действия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве с сожалением воспринимают подобные заявления, считая их апокалиптическими. Впрочем, и Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес России. Украине пора определится в своих желаниях. Нельзя говорить о мирном диалоге, готовясь при этом к войне.
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