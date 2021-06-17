Зеленский запутался с вопросом нападения России, но пообещал не сдаться ей в Третьей мировой войне • 35 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении нападения Российской Федерации не имеет стройного мнения.



С одной стороны, он располагает информацией о том, что Россия «отрабатывает» захват нескольких украинских городов, но, в то же время, уверен, что широкомасштабной войны РФ не хочет, а с третьей стороны, Зеленский обещает, что в случае Третьей мировой войны Украина России не сдастся.



Набор этих тезисов Владимир Зеленский сообщил в интервью иностранной прессе Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, опубликованное Офисом президента Украины.



Начал Владимир Зеленский с того, что выразил обеспокоенность скоплением российских войск у границ Украины, которые отведены частично, а также учениями «Запад-2021» (совместные военные учения России и Белоруссии).



«Было показательное увеличение и отвод войск. А вероятность эскалации есть. Возросло она? Конечно. Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом. <...> Если значительно увеличится количество военных у ваших границ, это может закончиться серьезным конфликтом, серьезной войной, очень серьезной провокацией», - подчеркнул Зеленский.



Также украинскому президенту не нравится, что Москва все время кивает на необходимость прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, а сама проводит учения, на которых «отрабатывает» захват ряда украинских городов, в частности, Киева, Одессы и Харькова.



«Они (РФ-ред.) говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021», учения, вы проводите - не "ЛДНР", не ОРДЛО, это вы (Россия - ред.) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь - по той информации, которую мы получаем - отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое??», – заявил Зеленский.



За этим он составил ребус из противоречий, в которых не так просто разобраться.



«К большому сожалению, мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций является, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021». И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована», - отметил Зеленский.



Его сентенции поставили в тупик интервьюеров, которые не поняли, будет эскалация или нет. Ответ, Зеленского в это ясности не внес. Однако он уверил, что Украина Россиии в Третьей мировой точно не сдастся.



«Я не сказал, что не будет эскалации. Я сказал, что вероятность эскалации есть каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война. Уверен в этом, потому что мы не сдадимся, пойдем до конца. Россия также это понимает», - сообщил президент Украины.



Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский уверил, что без Украины президенты Путин и Байден ничего по ней не смогут решить. Также он заявил, что категорически против запуска газопровода «Северный поток-2», и намерен бороться за государственность Украины и против газопровода, невзирая на то, «нравится это или не нравится европейским партнерам».

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении нападения Российской Федерации не имеет стройного мнения.С одной стороны, он располагает информацией о том, что Россия «отрабатывает» захват нескольких украинских городов, но, в то же время, уверен, что широкомасштабной войны РФ не хочет, а с третьей стороны, Зеленский обещает, что в случае Третьей мировой войны Украина России не сдастся.Набор этих тезисов Владимир Зеленский сообщил в интервью иностранной прессе Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, опубликованное Офисом президента Украины.Начал Владимир Зеленский с того, что выразил обеспокоенность скоплением российских войск у границ Украины, которые отведены частично, а также учениями «Запад-2021» (совместные военные учения России и Белоруссии).«Было показательное увеличение и отвод войск. А вероятность эскалации есть. Возросло она? Конечно. Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом. <...> Если значительно увеличится количество военных у ваших границ, это может закончиться серьезным конфликтом, серьезной войной, очень серьезной провокацией», - подчеркнул Зеленский.Также украинскому президенту не нравится, что Москва все время кивает на необходимость прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, а сама проводит учения, на которых «отрабатывает» захват ряда украинских городов, в частности, Киева, Одессы и Харькова.«Они (РФ-ред.) говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021», учения, вы проводите - не "ЛДНР", не ОРДЛО, это вы (Россия - ред.) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь - по той информации, которую мы получаем - отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое??», – заявил Зеленский.За этим он составил ребус из противоречий, в которых не так просто разобраться.«К большому сожалению, мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций является, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021». И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована», - отметил Зеленский.Его сентенции поставили в тупик интервьюеров, которые не поняли, будет эскалация или нет. Ответ, Зеленского в это ясности не внес. Однако он уверил, что Украина Россиии в Третьей мировой точно не сдастся.«Я не сказал, что не будет эскалации. Я сказал, что вероятность эскалации есть каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война. Уверен в этом, потому что мы не сдадимся, пойдем до конца. Россия также это понимает», - сообщил президент Украины.Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский уверил, что без Украины президенты Путин и Байден ничего по ней не смогут решить. Также он заявил, что категорически против запуска газопровода «Северный поток-2», и намерен бороться за государственность Украины и против газопровода, невзирая на то, «нравится это или не нравится европейским партнерам». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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