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Зеленский запросил беседу с Путиным

12 апреля 2021, 13:20  •  59 • Политика
Фото: Edijs Palens /Xinhua/ www.globallookpress.com
Глава Незалежной хочет поговорить о Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание переговорить с нашим президентом Владимиром Путиным. По имеющимся данным, предметом для переговоров должна стать эскалация конфликта в Донбассе.
По словам пресс-секретарши главнокомандующего Незалежной Юлии Мендель украинская сторона уже обратилась к коллегам из России с просьбой организовать переговоры с Владимиром Путиным. При этом высокопоставленная украинка заявила, что ответа от России пока не последовало, пишет "Спутник".
Впрочем, в администрации нашего президента о таких действиях Киева ничего не слышали. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такого рода запросы в Москву не поступали. Так что официальных подтверждений данной информации со стороны России нет, пишет РИА "Новости".
При этом ситуация в Донбассе продолжает накаляться, действия украинской стороны и агрессивные призывы некоторых представителей киевского режима способствуют эскалации конфликта.
При этом недавно Киев обратился к Москве с требованием по ситуации в Донбассе. В этот раз Незалежная направила в Россию прошение об отводе наших войск от границы. Также Киев требует прекратить распространение "дезинформации". Россия, в совою очередь, отказалась комментировать провокационные заявления украинских властей.

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