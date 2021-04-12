Зеленский запросил беседу с Путиным

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Глава Незалежной хочет поговорить о Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание переговорить с нашим президентом Владимиром Путиным. По имеющимся данным, предметом для переговоров должна стать эскалация конфликта в Донбассе.

По словам пресс-секретарши главнокомандующего Незалежной Юлии Мендель украинская сторона уже обратилась к коллегам из России с просьбой организовать переговоры с Владимиром Путиным. При этом высокопоставленная украинка заявила, что ответа от России пока не последовало, пишет "Спутник".

Впрочем, в администрации нашего президента о таких действиях Киева ничего не слышали. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такого рода запросы в Москву не поступали. Так что официальных подтверждений данной информации со стороны России нет, пишет РИА "Новости".

При этом ситуация в Донбассе продолжает накаляться, действия украинской стороны и агрессивные призывы некоторых представителей киевского режима способствуют эскалации конфликта.

При этом недавно Киев обратился к Москве с требованием по ситуации в Донбассе. В этот раз Незалежная направила в Россию прошение об отводе наших войск от границы. Также Киев требует прекратить распространение "дезинформации". Россия, в совою очередь, отказалась комментировать провокационные заявления украинских властей.