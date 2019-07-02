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Зеленский запретил себя свергать: Президент Украины ветировал закон об импичменте, который сам же продвигал

02 июля 2019, 18:54  •  127 • Политика
В Верховной раде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский наложил вето на закон об импичменте, хотя обещал никогда этого не делать.
Новый президент Украины наложил вето на закон, необходимый для импичмента главы государства. Об этом сообщил депутат Верховной рады и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
На официальном сайте украинского парламента говорится, что закон о полномочиях временной следственной комиссии в Верховной раде при подготовке импичмента лидера страны был отправлен на подпись президенту ещё 12 июня. По словам Ляшко, Зеленский наложил вето на данный закон.
"По моей информации, Зеленский ветировал этот закон", - цитирует УНИАН слова парламентария.
Ляшко подчеркнул, что без данного закона провести процедуру импичмента на Украине невозможно.
"Принятие этого закона было одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского", - напоминает телеведущий Владимир Соловьев.
По сути, Зеленский запретил Верховной раде себя свергать, хотя во время избирательной кампании всеми силами ратовал за закон об импичменте.

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