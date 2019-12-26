Зеленский запретил импорт электроэнергии из России, сохранив лазейку на случай ЧС

Текст документа опубликован на сайте главы государства. При этом в законе делается оговорка, что правительство Украины получает право отменять данный запрет на определённый срок, если того требует чрезвычайная ситуация в объединённой энергосистеме страны.

Основной задачей нового закона называется контроль за волатильностью цен на электроэнергию. Кроме того, с помощью закона предполагается ограничивать их в условиях недостаточной конкуренции на рынке электроэнергии.

Закон призван упорядочить работу энергоснабжения Украины при новой модели рынка электроэнергии.

Напомним, Верховная рада Украины проголосовала за данный законопроект 4 декабря. Перед этим сообщалось, что Украина заключила с Белоруссией договор на поставки электроэнергии.