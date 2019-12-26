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Зеленский запретил импорт электроэнергии из России, сохранив лазейку на случай ЧС

26 декабря 2019, 01:54  •  80 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки к закону "О рынке электрической энергии", которыми устанавливается запрет на продажу и поставку электроэнергии из России. Документ ограничивает сделки по электроэнергии и по двусторонним договорам и на внутреннем рынке.
Текст документа опубликован на сайте главы государства. При этом в законе делается оговорка, что правительство Украины получает право отменять данный запрет на определённый срок, если того требует чрезвычайная ситуация в объединённой энергосистеме страны.
Основной задачей нового закона называется контроль за волатильностью цен на электроэнергию. Кроме того, с помощью закона предполагается ограничивать их в условиях недостаточной конкуренции на рынке электроэнергии.
Закон призван упорядочить работу энергоснабжения Украины при новой модели рынка электроэнергии.
Напомним, Верховная рада Украины проголосовала за данный законопроект 4 декабря. Перед этим сообщалось, что Украина заключила с Белоруссией договор на поставки электроэнергии.

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