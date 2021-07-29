Зеленский запретил «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» посягать на наследство Киевской Руси

Киевская Русь — это мать украинской истории, все области страны и Крым — её «дети», а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не стоит посягать на наследство Украины и перестать пытаться доказать свою причастность к истории.Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 1 033-летия Крещения Киевской Руси.«24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — указал украинский лидер.Президент Украины отметил, что «исторически справедливое» название праздника «День Крещения Киевской Руси — Украины» акцентирует неразрывность двух государств.«Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы», — сказал он.По мнению Зеленского, Украина не должна доказывать историческими трактатами и статьями, что она прямая наследница Киевской Руси, так как её доказательства «не на бумаге, а в металле и камне, не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах».27 июля в Киеве состоялся многотысячный крестный ход, организованный канонической Украинской православной церковью (УПЦ), в честь 1033-летия Крещения Руси.Созданная при Петре Порошенко Православная церковь Украины (ПЦУ) проводить аналогичный ход не стала, сославшись на COVID-19. А, по мнению наблюдателей и экспертов, воздержание обосновано тем, что ПЦУ не удалось бы вывести на улицы Киева значительного количества людей, что следует из прошлого опыта подобных мероприятий.