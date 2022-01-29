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Зеленский заподозрил Байдена в сговоре: Politico рассекретил "антиукраинский план"
29 января 2022, 08:25 • 374 • Политика
Издание Politico заявило о новом страхе президента Украины Владимира Зеленского, который подозревает американского коллегу Джо Байдена в сговоре. Есть даже теоретический "антиукраинский план".
По данным издания, со ссылкой на источники в окружении украинского президента, Зеленский боится того, что Байден способствует нагнетанию обстановки на Украине для реализации сговора с Россией. По мнению президента Украины, Вашингтон специально преувеличивает угрозу со стороны Москвы, чтобы создать поле для политического манёвра "и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом".
Авторы обращают внимание на резко сменившуюся риторику Зеленского, который ещё совсем недавно "бил тревогу так, что громче некуда", а в последнее время пытается всех успокоить и демонстрирует небывалое спокойствие.
"Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена", - считают авторы.
Отмечается, что официальные лица на Украине и некоторые высокопоставленные европейцы считают, что США безосновательно позволили своим дипломатам покинуть Украину, что нанесло удар по финансовым рынкам страны и испугало местных жителей.
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