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Зеленский замешкался перед креслом Путина: Саммит "нормандской четвёрки" начался без протокольных заявлений

10 декабря 2019, 02:24  •  43 • Политика
В эти минуты в Париже проходят переговоры президента РФ Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. На записи трансляции видно, как Зеленский, входя в зал переговоров, несколько замешкался, не сумев найти своё место. Позднее он сориентировался и отправился к своему креслу. Отмечается, что заседание четвёрки началось без протокольных заявлений.
Как видно на записи из зала Мюрат, где будет проходить саммит лидеров "нормандской четвёрки", Зеленский, который одним из первых вошёл в зал, немного замешкался перед креслом Путина.
Как сообщалось ранее, президенты Украины и России будут сидеть за круглым столом друг напротив друга. По сторонам расположены места Макрона и Меркель соответственно.
Впрочем, Зеленского, который не сразу понял, куда идти, сориентировал французский лидер, после чего украинский политик направился к своему месту.
Как сообщалось ранее, перед заседанием были проведены двусторонние консультации. Путин и Зеленский пообщались напрямую с Меркель и Макроном. Однако, несмотря на прогнозы украинской стороны, президенты России и Украины всё-таки не встретились.
Отметим, что после того как политики заняли свои места в зале переговоров, прессу попросили удалиться. Начало заседания прошло без протокольных заявлений.

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