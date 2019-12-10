Зеленский замешкался перед креслом Путина: Саммит "нормандской четвёрки" начался без протокольных заявлений

Как видно на записи из зала Мюрат, где будет проходить саммит лидеров "нормандской четвёрки", Зеленский, который одним из первых вошёл в зал, немного замешкался перед креслом Путина.

Как сообщалось ранее, президенты Украины и России будут сидеть за круглым столом друг напротив друга. По сторонам расположены места Макрона и Меркель соответственно.

Впрочем, Зеленского, который не сразу понял, куда идти, сориентировал французский лидер, после чего украинский политик направился к своему месту.

Как сообщалось ранее, перед заседанием были проведены двусторонние консультации. Путин и Зеленский пообщались напрямую с Меркель и Макроном. Однако, несмотря на прогнозы украинской стороны, президенты России и Украины всё-таки не встретились.

Отметим, что после того как политики заняли свои места в зале переговоров, прессу попросили удалиться. Начало заседания прошло без протокольных заявлений.