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Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"

01 января 2022, 11:05  •  366 • Политика
Решение президента Украины Владимира Зеленского закрыть внутренние воды своей страны для кораблей России насмешило русских. "Шо, опять?!" - хохочут в Сети.
Закон, запрещающий русским кораблям входить во внутренние воды Украины, вступил в силу с сегодняшнего для, 1 января. Согласно документу, корабли под флагами "государства-агрессора" теперь не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Такой же запрет ввели и для каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. Также на Украине запретили регистрировать плавсредства, которыми владеют граждане России.
Русские пользователи Сети, комментируя решение Зеленского, не скрывают смеха и иронии. По мнению многих, таким решением Киев выстрелил себе в ногу.
"Шо,опять! Ну это выбор государства-мазохиста", - пишет eskander.pin.
"Трагедь какая! Пролив мы вам закрывать не будем - просто поржём. Напомните, кто пищал, когда рубанулись ж/д перевозки? Ну и кому хуже будет без морских?" - пишет Азохен Вей.

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