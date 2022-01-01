Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"

Решение президента Украины Владимира Зеленского закрыть внутренние воды своей страны для кораблей России насмешило русских. "Шо, опять?!" - хохочут в Сети.

Закон, запрещающий русским кораблям входить во внутренние воды Украины, вступил в силу с сегодняшнего для, 1 января. Согласно документу, корабли под флагами "государства-агрессора" теперь не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Такой же запрет ввели и для каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. Также на Украине запретили регистрировать плавсредства, которыми владеют граждане России.

Русские пользователи Сети, комментируя решение Зеленского, не скрывают смеха и иронии. По мнению многих, таким решением Киев выстрелил себе в ногу.

"Шо,опять! Ну это выбор государства-мазохиста", - пишет eskander.pin.

"Трагедь какая! Пролив мы вам закрывать не будем - просто поржём. Напомните, кто пищал, когда рубанулись ж/д перевозки? Ну и кому хуже будет без морских?" - пишет Азохен Вей.