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Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста
12 июля 2019, 15:54 • 81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба главы Украины в Telegram, суть пари заключается в том, что Филатов должен сдать в эксплуатацию после ремонта данный мост до 14 сентября, иначе он уйдёт в отставку.
«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдёт в отставку», — сказал Зеленский.
Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан при этом добавил, что речь идёт о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию.
«Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост», — сказал Богдан.
24 июня глава Украины уволил руководителей Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
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