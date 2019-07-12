Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста

Президент Украины Владимир Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.

Как сообщает пресс-служба главы Украины в Telegram, суть пари заключается в том, что Филатов должен сдать в эксплуатацию после ремонта данный мост до 14 сентября, иначе он уйдёт в отставку.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдёт в отставку», — сказал Зеленский.

Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан при этом добавил, что речь идёт о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию.

«Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост», — сказал Богдан.

24 июня глава Украины уволил руководителей Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.