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Зеленский захотел встречи с Путиным по Донбассу. Кремль поставил условие

10 марта 2021, 14:15  •  278 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказал пожелание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. В Кремле от встречи не отказываются, но объяснили условия, при которых может состояться встреча в верхах.
"Путин никогда не отвергает какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Путин является сторонником диалога", - объяснил позицию Кремля официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что именно Путин приложил немало усилий, чтобы найти способы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Но, по словам Пескова, любая встреча - тем более на высшем уровне - должна быть хорошо подготовленной.
"В данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договорённостей", - заявил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал о встрече стран в формате "нормандской четвёрки". Украинский глава заявил, что встреча в любом случае состоится. Он заметил, что готов лично один на один встречаться с руководителями Германии, Франции и России.
"В любом случае готовится "нормандская" встреча. Она должна быть. Я от себя скажу (и я это сказал нашим западным партнёрам): будет встреча в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четвёрки", - заявил Зеленский.

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