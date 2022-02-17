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Зеленский захотел своё ТВ в Донбассе. Захарова отреагировала горькой правдой

17 февраля 2022, 02:10  •  67 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский захотел своё телевидение в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вынуждена напомнить горькую правду.
Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Донецкой области. Он заявил, что в Донбассе должно появиться украинское телевидение.
"Мы должны распространить вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ [в Донбассе]", - процитировала главу государства пресс-служба его офиса.
Мария Захарова отреагировала горькой правдой. В своём Telegram-канале она предложила подсчитать, сколько телевизионных каналов на Украине закрыл Зеленский в период своего президентства.
"Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись - капут демократии", - написала представитель МИД России.
Напомним, в начале февраля 2021 года Зеленский распорядился без суда и следствия закрыть крупнейшие оппозиционные каналы - "112", ZIK и NewsOne. Позже под запрет также попало интернет-издание "Страна.ua".

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