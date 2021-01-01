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Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 08:20 • 221 • Украина
Киев, 1 января. Украинский президент Владимир Зеленский обратился с предновогодней речью к гражданам страны. Он в очередной раз заявил, что не признает Крым за Россией.
Глава государства заявил, что не будет писать о территориальных вопросах в интернете и социальных сетях. Однако он намерен поднимать этот вопрос публично. Так, во время обращения он выразил надежду на «возвращение» полуострова Украине.
После сказанных слов он перешел на русский язык. По его словам, Крым на данный момент «живет в другом времени». Точно такое же мнение он выразил и о республиках Донбасса.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Большая часть населения полуострова проголосовала за то, чтобы стать частью России. Президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма является закрытым.
Автор: Мария Веселова
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