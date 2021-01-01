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Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте

01 января 2021, 08:20  •  221 • Украина
Киев, 1 января. Украинский президент Владимир Зеленский обратился с предновогодней речью к гражданам страны. Он в очередной раз заявил, что не признает Крым за Россией.
Глава государства заявил, что не будет писать о территориальных вопросах в интернете и социальных сетях. Однако он намерен поднимать этот вопрос публично. Так, во время обращения он выразил надежду на «возвращение» полуострова Украине.
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте», — заявил Зеленский.
После сказанных слов он перешел на русский язык. По его словам, Крым на данный момент «живет в другом времени». Точно такое же мнение он выразил и о республиках Донбасса.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Большая часть населения полуострова проголосовала за то, чтобы стать частью России. Президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма является закрытым.
Автор: Мария Веселова

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