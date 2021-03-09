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Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
09 марта 2021, 16:15 • 512 • Политика
Украинский лидер не собирается откладывать решение "этого важного вопроса"
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время проходит подготовка к новым переговорам в рамках "Нормандской четверки". Об этом президент Незалежной заявил 9 марта, выступая на пресс-конференции, посвященной форуму "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
Так, Зеленский отметил, что намерен договориться с каждым из лидеров о личной встрече, если саммит в рамках нормандского формата, куда входят, кроме самой Украины, РФ, ФРГ и Франция, не состоится по тем или иным причинам. Об этом украинская сторона заранее уведомила "западных партнеров".
"Я найду формат, когда встречусь с каждым из государственных лидеров. Если гора не идет к Магомеду – ничего страшного. Встречусь с каждым из них", – заявил президент Украины.
Также глава Незалежной добавил, что не собирается откладывать решение "этого важного вопроса".
Зеленский коснулся темы о санкционном давлении в отношении главы "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука. Президент так и не смог ответить, каким образом повлияли ограничения против депутата Рады и ряда местных телеканалов на переговоры "Нормандской четверки".
"Последствия имеются. Провокации на фронте увеличились. Не хочу связывать, но происходит это одновременно", – заявил Зеленский, выступая на форуме.
Ранее сообщалось о том, что украинские власти вознамерились взять под контроль границу между Донбассом и РФ в ближайшие четыре года. Правительство Незалежной включило этот пункт в спецпрограмму, разработанную по инициативе главы МВД Украины Арсена Авакова.
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