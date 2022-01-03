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Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"

03 января 2022, 12:40  •  459 • Политика
Украинцев возмутили новогодние заявления украинского президента Владимира Зеленского.
Президент Владимир Зеленский уверяет жителей Украины, что военные ВСУ намерены порадовать жителей страны фотографиями из "мирного Донецка, Луганска и Крыма" уже в 2021 году. Об этом бвло сказано в новогоднем обращении Зеленского к украинцам.
Зеленский сообщил в речи, что в 2021 году участники войны на Донбассе смогут повесить "фото с побратимами" в своих домах.
А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма
- заявил президент Украины.
Также Зеленский пообещал выдать обещанные квартиры участникам военной операции Киева против народа Донбасса.
По сведениям из соцсетей, многих украинцев речь президента Зеленского вместо праздничного настроения привела в ярость: люди возмущены слишком длинным роликом, а также ложью в статистике и цифрах.
Обещания Зеленского о фото военных Украины в Донецке и Крыму оценила журналистка Юлия Витязева:
Так есть же уже такие фото. В 2014-м сделанные. Пан преЗЕдент хочет повторить?

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