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Зеленский загрустил из-за пренебрежения Байдена
17 декабря 2020, 16:20 • 221 • Политика
Украинские лидеры безуспешно соперничают за внимание Белого дома
Победа демократа Джо Байдена на выборах в США уже подтверждена, будущая американская администрация уже вовсю готовится к передаче власти, а президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил приглашения приехать в Вашингтон на инаугурацию.
Это обстоятельство, по данным телеграм-канала "Шептун", стало причиной весьма "грустных настроений", которые царят в офисе Зеленского. Там отмечают, что даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже получила официальное приглашение, а "Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии".
Впрочем, не только нынешний президент Незалежной обижен пренебрежением американцев. По данным телеграм-канала "Женщина с косой", выбить себе "путевку" на инаугурацию Байдена пытался и его старый знакомец, экс-президент Петр Порошенко. Но тоже безуспешно.
Как пояснили каналу "в кулуарах", из-за коронавируса Белому дому придется ограничить гостей, присутствующих на инаугурации, до 1,5 тысяч человек. Украинские лидеры в этот "скромный" список не помещаются.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 г., инаугурация назначена на 20 января 2021 года. Впрочем, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, по слухам, не намерен покидать Белый дом в указанную дату.
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