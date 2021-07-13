Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык - это не собственность России. Заявление он сделал после предложения депутатов украинской партии "Слуга народа" ослабить закон о запрете русского языка в стране. В Сети отреагировали на эту фразу как на новый ляп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык - это не собственность России. Такое высказывание он озвучил после того, как украинские депутаты предложили разрешить детям в стране учиться на русском языке. С такой инициативой выступили члены партии "Слуга народа" Андрей Клочко, Александр Корниенко и Максим Бужанский.

Они подготовили проект, который вносит правки в закон о тотальной украинизации. Также члены партии выступают за отмену штрафов за нарушение языкового законодательства и считают, что необходимо разрешить смотреть фильмы и сериалы на русском.

Впрочем, ранее Зеленский придерживался иной позиции, принципиально выступая за запрет русского языка. Журналист Юлия Витязева отреагировала на это в своём Twitter без слов, лишь поставив несколько смайлов с так называемым выражением "рука-лицо".