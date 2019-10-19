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Зеленский задумал это ещё летом: Письмо из офиса украинского президента объяснило "да" формуле Штайнмайера

19 октября 2019, 19:09  •  17 • Политика
СМИ опубликовали письмо офиса президента Украины Владимира Зеленского о "формуле Штайнмайера" к экс-главе Украины Леониду Кучме.
На Украине опубликовали текст письма главы администрации президента Украины Андрея Богдана к участнику контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и экс-президенту Украины Леониду Кучме. В документе говорится о том, что Украина согласилась рассмотреть правовые возможности внедрения "формулы Штайнмайера" ещё 12 июля 2019 года на консультации в "нормандском формате" в Париже. Сам документ датирован 16 июля 2019 года.
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", - цитирует приложение к письму украинское издание "Новое время".

Что это значит

Письмо демонстрирует, что процесс подписания "формулы Штайнмайера" был запущен ещё летом этого года, когда президент Украины Владимир Зеленский только-только пришёл к власти. На то, чтобы уладить все вопросы, связанные с подписанием формулы, у него ушло больше двух месяцев.

В чём суть "формулы Штайнмайера"

Формулой Штайнмайера принято называть точный порядок исполнения Минских соглашений, который предложил в 2015 году бывший тогда главой МИД Германии, а ныне президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Изначально Украина настаивала, что первоначально она должна получить контроль над границей и только потом исполнять другие пункты минских договорённостей, что не устраивало ни Россию, ни ополченцев Донбасса. "Формула Штайнмайера", предложенная немецкой стороной, закрепляет, что вначале Киев проводит под присмотром ОБСЕ местные выборы в Донбассе, затем предоставляет региону особый статус и амнистирует всех ополченцев и только после этого получает контроль над границей. Эта формула была предложена ещё в октябре 2015 года, а затем подтверждена в октябре 2016-го. Тем не менее Киев отказался её выполнять, что застопорило переговоры о мирном урегулировании.

Подписание формулы

Несмотря на то что "формула Штайнмайера" была предложена четыре года назад, украинская сторона согласилась её подписать лишь 1 октября 2019 года. Это могло произойти на месяц раньше, если бы экс-президент Украины Леонид Кучма не сорвал подписание документа. Данное решение вызвало массу критики со стороны украинских националистов и радикалов.

Протесты националистов

В ответ на подписание "формулы Штайнмайера" на улицы Киева с протестом вышли члены украинских националистических организаций, выступающих за силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Также ими были предложены альтернативные "формулы". Так, украинский журналист Олег Радик предложил "формулу Радика", предполагающую создание в Донбассе концлагерей, системы стукачей, а также несколько десятков лет непрерывного террора. Экс-президент Украины Пётр Порошенко также предложил собственную "формулу". Она предполагает оккупацию Донбасса миротворцами.

Срыв договорённостей

Подписанный текст "формулы Штайнмайера" предполагал, помимо прочего, установление режима тишины и разведение сил воюющих сторон. Однако процесс был сорван украинскими националистами и радикалами в рядах украинской армии. Военные отказались подчиняться приказу президента и не только не ушли со своих позиций, но по новой начали обстрелы Донбасса.

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