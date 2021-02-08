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Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс наведался главком ВСУ
08 февраля 2021, 12:05 • 254 • Украина
Оперативная обстановка в Донбассе
Если верить данным смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, то количество обстрелов на линии соприкосновения сократилось более чем в 7 раз (148 обстрелов против 1 108) и достигло наименьшего с ноября прошлого года показателя.
Однако в учет ОБСЕ не попали интенсивные обстрелы из минометов прилегающего района и самого населенного пункта Сигнальное (15 км юго-западнее Донецка). Совершены они были 30 января и 2 февраля и привели к повреждению пяти домов, что все-таки было зафиксировано международной организацией.
Примечательно, что количество обстрелов в районе возросло аккурат после пропажи или бегства 28 января украинского военнослужащего Алексея Тараненко. Службу он проходил в механизированном батальоне 1-ой танковой бригады, чей район обороны находится как раз напротив Сигнального. Так что небольшое обострение, скорее всего, связано с одним из трех моментов:
На этом фоне весьма символично, что украинскому военнослужащему защитники Донбасса показали последствия деятельности его бывших сослуживцев.
Возможно, именно поэтому на следующий день после широкого освещения событий в Сигнальном с участием украинского дезертира главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак спешно отправился на юго-восток страны. Там он, помимо штаба группировки, побывал как раз в механизированном батальоне 1 танковой бригады (действует в составе 28 механизированной бригады), а также 35 бригады морской пехоты, занимающей позиции в северо-западных пригородах Горловки.
Говорить о том, что визит этот не связан с инициированной 1 февраля президентом Украины проверкой группировки на юго-востоке, позволяет малочисленность инспекторов. Ведь в делегацию, помимо Хомчака, должны входить представители офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны.
Вместе с тем сотрудники пресс-службы командования Объединенных сил продолжают показывать в целом плановые мероприятия, выдавая их за что-то из ряда вон выходящее. Так, 1 февраля они осветили тренировку общевойскового резерва группировки «Восток» — в целом мероприятия такого плана проводятся раз в неделю со всеми танкистами (именно они и составляют основу общевойсковых резервов группировки и бригад).
Однако в этой есть довольно интересный момент — наличие в боевых порядках танкистов зенитной установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которая, судя по направленным в небо стволам, служит для борьбы с беспилотниками.
В течение недели на железнодорожной станции города Красноармейск (47 км северо-западнее Донецка) патрулями ОБСЕ фиксировалось скопление техники. Это указывает на прибытие с полигона в Львовской области на юго-восток 58-ой мотопехотной бригады, еще 28 января отрапортовавшей о готовности к выполнению задач. Судя по всему, к концу недели от соединения прибыли зенитный, противотанковый и артиллерийский дивизионы.
Зеленский готовится к войне или олигархи пытаются защитить активы?
На фоне блокировки президентом Владимиром Зеленским трех каналов, вещавших в интересах сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, начата кампания по введению санкций против еще одного телеканала, отличающегося пророссийской риторикой — «Наш».
4 февраля группой националистов из праворадикальной организации «С14» численностью около 50 человек осуществлена попытка ворваться в офис телеканала. Нападавшие потребовали закрытия СМИ, атака в итоге закончилась потасовкой с полицией.
Судя по присутствию на мероприятии представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, акция эта была далеко не сюрпризом и о ее проведении было известно заранее. В этой ситуации важно понимать, что все организации националистов уже давно представляют интересы тех, кто им платит. В этом случае, по информации Telegram-канала «Легитимный», за проведенный шабаш у офиса телекомпании «Наш» глава организации «С14» Евгений Карась получил порядка 20 тысяч долларов.
Телеканалом владеет довольно интересный персонаж — Евгений Мураев, который, как говорят, близок с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым. Ему, по слухам, Евгений в 2014 году помогал бежать в Россию.
Мураев довольно тесно связан с сопредседателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадимом Рабиновичем, однако в 2018 году между ними случился разлад, и Мураев отправился в самостоятельное плавание, заявив о президентских амбициях и создав собственную партию.
Ныне он поддерживает то, что некогда было сосредоточением всех недовольных пришедшей после Майдана власти и оформилось впоследствии в «Оппозиционный блок». Он в свою очередь раскололся в 2018 году с уходом части электората в «Оппозиционную платформу – За жизнь». Сейчас «блок» поддерживает олигарх Ринат Ахметов, что не особо помогло движению на парламентских выборах в 2019 году. Тогда партия превратилась из крупной политической силы в представительскую с шестью депутатами в Верховной Раде. Того же нельзя сказать об «Оппозиционной платформе — За жизнь», которая имеет реальные шансы стать правящей уже на следующих парламентских выборах в 2024 году.
Основным выгодоприобретателем от закрытия ассоциируемых с Медведчуком СМИ стал канал «Наш» Мураева, который поднялся в рейтинге из аутсайдеров в передовики. Организованный же недавно сабантуй у офиса телеканала вряд ли приведет к его закрытию и уж точно прибавит ему еще популярности. Отсюда напрашивается простой вывод: деньги молодчикам из «С14» выделил либо сам Мураев, либо его соратник Ахметов. Цель — поднять популярность канала и обвинить Владимира Зеленского в использовании националистов для давления на свободные СМИ.
Вероятно, в планах Ахметова будет и вовсе продавить закрытие «Оппозиционной платформы — За жизнь». Соответствующая возможность уже обсуждается в Офисе президента Украины, не исключено, что с подачи олигарха. Такой расклад позволит устранить конкурента и вернуть влияние «Оппозиционного блока» к следующим выборам.
Весьма показательно, что с угрозами Зеленского вводить санкции против всех, кто ведет бизнес в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в медиаполе Украины начали распространяться слухи о скором наступлении ВСУ. Их в том числе поддерживает и Мураев. Это не может не вызывать интереса, если учесть, что все СМИ на Украине принадлежат олигархам, а наиболее крупные всего трем — Ринату Ахметову, Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому. При этом связь Мураева и Ахметова через «Оппозиционный блок» позволяет предполагать, что инициатором истерии является именно олигарх, у которого, возможно, имеется бизнес в «проблемных» регионах.
Впрочем, пока говорить о том, что в ближайшую неделю-две ВСУ перейдут в наступление, не приходится. Такие заявления, скорее всего, призваны спровоцировать защитников Донбасса на превентивные меры и в конечном итоге защитить, а может, и приумножить активы заинтересованных предпринимателей.
Автор: Южный Ветер
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