Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс наведался главком ВСУ

Оперативная обстановка в Донбассе

Если верить данным смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, то количество обстрелов на линии соприкосновения сократилось более чем в 7 раз (148 обстрелов против 1 108) и достигло наименьшего с ноября прошлого года показателя.

Однако в учет ОБСЕ не попали интенсивные обстрелы из минометов прилегающего района и самого населенного пункта Сигнальное (15 км юго-западнее Донецка). Совершены они были 30 января и 2 февраля и привели к повреждению пяти домов, что все-таки было зафиксировано международной организацией.

#Сигнальное, последствия боевых действий 02/02/21 (все фото https://t.co/qH2C3RzQPh) pic.twitter.com/T8daLAXg53 — Necro Mancer (@666_mancer) February 3, 2021

Примечательно, что количество обстрелов в районе возросло аккурат после пропажи или бегства 28 января украинского военнослужащего Алексея Тараненко. Службу он проходил в механизированном батальоне 1-ой танковой бригады, чей район обороны находится как раз напротив Сигнального. Так что небольшое обострение, скорее всего, связано с одним из трех моментов:

организацией поисков командованием 28 бригады, куда на время приписан батальон 1-ой танковой, в надежде найти исчезнувшего с позиции солдата;

банальной местью за, как считает украинское командование, похищенного сослуживца;

попыткой взять в плен военнослужащего армии ДНР и представить его как перебежчика, тем самым немного смягчив «нагоняй» от командования.

На этом фоне весьма символично, что украинскому военнослужащему защитники Донбасса показали последствия деятельности его бывших сослуживцев.

Военнослужащему ВСУ показали свежие последствия обстрелов мирных жителей республики в н.п. Сигнальное, а также "аллею ангелов" в г. Донецк, где ему предоставили возможность созвониться с родственниками и поделиться увиденным pic.twitter.com/KWWdtNrvLP — людмила журавлева (@VWI5YtDYNDKzql8) February 4, 2021

Возможно, именно поэтому на следующий день после широкого освещения событий в Сигнальном с участием украинского дезертира главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак спешно отправился на юго-восток страны. Там он, помимо штаба группировки, побывал как раз в механизированном батальоне 1 танковой бригады (действует в составе 28 механизированной бригады), а также 35 бригады морской пехоты, занимающей позиции в северо-западных пригородах Горловки.

Говорить о том, что визит этот не связан с инициированной 1 февраля президентом Украины проверкой группировки на юго-востоке, позволяет малочисленность инспекторов. Ведь в делегацию, помимо Хомчака, должны входить представители офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны.

Вместе с тем сотрудники пресс-службы командования Объединенных сил продолжают показывать в целом плановые мероприятия, выдавая их за что-то из ряда вон выходящее. Так, 1 февраля они осветили тренировку общевойскового резерва группировки «Восток» — в целом мероприятия такого плана проводятся раз в неделю со всеми танкистами (именно они и составляют основу общевойсковых резервов группировки и бригад).

Однако в этой есть довольно интересный момент — наличие в боевых порядках танкистов зенитной установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которая, судя по направленным в небо стволам, служит для борьбы с беспилотниками.

Огонь зенитной установки ЗСУ-23-4 "Шилка". Ее счетверенная мощная 23 мм автоматическая пушка АЗП-23 "Амур" поражает цели на земле и воздухе! pic.twitter.com/WWiQEyabSg — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) July 25, 2019

В течение недели на железнодорожной станции города Красноармейск (47 км северо-западнее Донецка) патрулями ОБСЕ фиксировалось скопление техники. Это указывает на прибытие с полигона в Львовской области на юго-восток 58-ой мотопехотной бригады, еще 28 января отрапортовавшей о готовности к выполнению задач. Судя по всему, к концу недели от соединения прибыли зенитный, противотанковый и артиллерийский дивизионы.

Зеленский готовится к войне или олигархи пытаются защитить активы?

На фоне блокировки президентом Владимиром Зеленским трех каналов, вещавших в интересах сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, начата кампания по введению санкций против еще одного телеканала, отличающегося пророссийской риторикой — «Наш».

4 февраля группой националистов из праворадикальной организации «С14» численностью около 50 человек осуществлена попытка ворваться в офис телеканала. Нападавшие потребовали закрытия СМИ, атака в итоге закончилась потасовкой с полицией.

Протест під телеканалом "НАШ": сутички, паралізований рух транспорту і погрози викинутися з вікна https://t.co/V9YfF7yhzn #Події pic.twitter.com/jDOpOnLynr — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) February 4, 2021

Судя по присутствию на мероприятии представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, акция эта была далеко не сюрпризом и о ее проведении было известно заранее. В этой ситуации важно понимать, что все организации националистов уже давно представляют интересы тех, кто им платит. В этом случае, по информации Telegram-канала «Легитимный», за проведенный шабаш у офиса телекомпании «Наш» глава организации «С14» Евгений Карась получил порядка 20 тысяч долларов.

Евгений Мураев, который, как говорят, близок с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым. Ему, по слухам, Евгений в 2014 году помогал бежать в Россию. Телеканалом владеет довольно интересный персонаж —, который, как говорят, близок с бывшим премьер-министром. Ему, по слухам, Евгений в 2014 году помогал бежать в Россию.

Вадимом Рабиновичем, однако в 2018 году между ними случился разлад, и Мураев отправился в самостоятельное плавание, заявив о президентских амбициях и создав собственную партию. Мураев довольно тесно связан с сопредседателем «Оппозиционной платформы — За жизнь», однако в 2018 году между ними случился разлад, и Мураев отправился в самостоятельное плавание, заявив о президентских амбициях и создав собственную партию.

Ныне он поддерживает то, что некогда было сосредоточением всех недовольных пришедшей после Майдана власти и оформилось впоследствии в «Оппозиционный блок». Он в свою очередь раскололся в 2018 году с уходом части электората в «Оппозиционную платформу – За жизнь». Сейчас «блок» поддерживает олигарх Ринат Ахметов, что не особо помогло движению на парламентских выборах в 2019 году. Тогда партия превратилась из крупной политической силы в представительскую с шестью депутатами в Верховной Раде. Того же нельзя сказать об «Оппозиционной платформе — За жизнь», которая имеет реальные шансы стать правящей уже на следующих парламентских выборах в 2024 году.

Основным выгодоприобретателем от закрытия ассоциируемых с Медведчуком СМИ стал канал «Наш» Мураева, который поднялся в рейтинге из аутсайдеров в передовики. Организованный же недавно сабантуй у офиса телеканала вряд ли приведет к его закрытию и уж точно прибавит ему еще популярности. Отсюда напрашивается простой вывод: деньги молодчикам из «С14» выделил либо сам Мураев, либо его соратник Ахметов. Цель — поднять популярность канала и обвинить Владимира Зеленского в использовании националистов для давления на свободные СМИ.

Вероятно, в планах Ахметова будет и вовсе продавить закрытие «Оппозиционной платформы — За жизнь». Соответствующая возможность уже обсуждается в Офисе президента Украины, не исключено, что с подачи олигарха. Такой расклад позволит устранить конкурента и вернуть влияние «Оппозиционного блока» к следующим выборам.

Весьма показательно, что с угрозами Зеленского вводить санкции против всех, кто ведет бизнес в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской народных республик, в медиаполе Украины начали распространяться слухи о скором наступлении ВСУ. Их в том числе поддерживает и Мураев. Это не может не вызывать интереса, если учесть, что все СМИ на Украине принадлежат олигархам, а наиболее крупные всего трем — Ринату Ахметову, Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому. При этом связь Мураева и Ахметова через «Оппозиционный блок» позволяет предполагать, что инициатором истерии является именно олигарх, у которого, возможно, имеется бизнес в «проблемных» регионах.

Впрочем, пока говорить о том, что в ближайшую неделю-две ВСУ перейдут в наступление, не приходится. Такие заявления, скорее всего, призваны спровоцировать защитников Донбасса на превентивные меры и в конечном итоге защитить, а может, и приумножить активы заинтересованных предпринимателей.