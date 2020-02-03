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Зеленский забросал журналистов риторическими "если" из-за "очень маленькой" компенсации Ирана за крушение "Боинга"

03 февраля 2020, 11:54  •  102 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Иран предложил "очень маленькую" компенсацию семьям погибших в результате крушения "Боинга" под Тегераном. В качестве подтверждения позиции он забросал журналистов риторическими "если".
Семьям украинцев, погибших в результате крушения "Боинга" под Тегераном, Иран, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложил по $80 тысяч в качестве компенсации. И этой суммы, как считает Зеленский, недостаточно. Теперь президент Украины намерен добиться увеличения компенсационных выплат, о чём он заявил в эфире телеканала ТСН.
Зеленский отметил, что "$80 тысяч за каждого" - это та компенсация, которую Иран "предложил сразу". Однако президент Украины исходит из следующего:
"Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому $80 тысяч - это очень мало".
В целом же, отвечая на реплику журналиста о компенсациях, Зеленский сказал, что согласен с тем, что человеческая жизнь "не измеряется никакими цифрами, никакими деньгами".
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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