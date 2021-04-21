Зеленский за сутки наберёт "пушечное мясо": "Пусть их там убивают"

Владимир Зеленский, объявивший о сборе армии резервистов за сутки, способен за это время разве что набрать "пушечное мясо". Так считает военный эксперт Виктор Литовкин. "Пусть их там убивают, но зато мы проявили государственную волю", - прокомментировал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию, если ситуация на Донбассе обострится.

Собирается, но не сможет, уверен военный эксперт, полковник запаса РФ Виктор Литовкин. В беседе с Царьградом он выразил уверенность в том, что украинский лидер просто не способен на это.

И даже если они соберут за сутки что-то подобное этому, то это будет не боеспособное, а будет пушечное мясо. Это просто собрать людей, для того чтобы бросить их, как говорят, на пулеметы, пусть их там убивают, и тогда уничтожают. Но зато мы проявили государственную волю, и так далее.

"Всё это называется клоунадой", - считает Литовкин.

Бедная Украина, не повезло ей в очередной раз с очередным президентом. Но, видимо, народ заслуживает такого президента, которого он получает,

- с сожалением резюмировал наш собеседник.