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Зеленский за сутки наберёт "пушечное мясо": "Пусть их там убивают"
21 апреля 2021, 13:40 • 267 • Политика
Владимир Зеленский, объявивший о сборе армии резервистов за сутки, способен за это время разве что набрать "пушечное мясо". Так считает военный эксперт Виктор Литовкин. "Пусть их там убивают, но зато мы проявили государственную волю", - прокомментировал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию, если ситуация на Донбассе обострится.
Собирается, но не сможет, уверен военный эксперт, полковник запаса РФ Виктор Литовкин. В беседе с Царьградом он выразил уверенность в том, что украинский лидер просто не способен на это.
"Всё это называется клоунадой", - считает Литовкин.
- с сожалением резюмировал наш собеседник.
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