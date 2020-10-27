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Зеленский взялся за уничтожение Украины- Муратов

27 октября 2020, 20:05  •  33 • Украина

Украинский истеблишмент во главе с президентом Владимиром Зеленским по заказу западных хозяев планомерно уничтожает свою страну точно так же, как Михаил Горбачёв разрушил СССР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Украинские лидеры планомерно ведут Украину к исчезновению с политической карты мира. То, что сегодня вытворяет со страной ее президент Владимир Зеленский, не поддается ни логике, ни простейшим законам демократического государства. Пан Зе направляет «незалежную» даже не назад, ведь в прошлом она была сильнейшим государством. В украинском случае «идти назад» – значит развиваться, что с нынешней внешней и внутренней политикой недостижимо. Стараниями Зе-президента, Украина – на пороге пропасти. И это неоспоримый факт.

Мчась за призрачной перспективой достигнуть признания на Западе, команда шестого президента «державы», сохраняя преемственность порошенковской политики, с потрохами сдала «незалежную» в западный плен. Современная Украина сознательно стала колонией, перечеркнув подвиг отцов и дедов в годы Великой Отечественной», – написал Муратов.

Он подчеркнул, что при Зеленском, не выполнившем ни одного из своих обещаний, лишившаяся медицины и образования обнищавшая Украина окончательно умирает и распродаётся западным хозяевам.

«Ни народовластия, ни достойных заработных плат, ни сильной медицины, ни прозрачного рынка земли: ни одно из обещаний «особого» президента, данное украинскому народу перед президентскими выборами, не выполнено. Самое главное – не остановлена война в Донбассе.

Сейчас на этапе перезагрузки находится военный конфликт в Донбассе (о чем свидетельствуют участившиеся обстрелы и стягивание ВФУ военной техники к линии соприкосновения), «прозрачный» рынок земли превратился в земельную распродажу, а дыра в бюджете приобрела масштабы Марианской впадины.

Жить в нищете, с постоянно обновляемой порцией лапши на ушах, под надзором никем неконтролируемых военных и радикалов – это участь граждан «незалежной». Правда, непродолжительная: приближается тот час, когда за долги Украину раздербанят её же западные хозяева. Украинские земли, за которые наши деды и прадеды отдали жизни, современное поколение немцев, американцев и новой коалиции западных стран заберут за долги.

Оставшуюся часть (если долги будут покрыты) – они докупят на Зе-рынке земли. Такая вот новая модель западной оккупации, под соусом «евроинтеграции и свободы» предначертана украинцам», – добавил общественник.

Также он сравнил украинского президента с Михаилом Горбачёвым, который точно так же, с красивыми обещаниями, разрушил СССР.

«Иуда XX века – Горбачев – по сговору с Америкой разрушил мировую сверхдержаву. В современных реалиях Зеленский по-горбачевски добивает Украину, которая имеет полное право на жизнь. Но заокеанские хозяева так не считают.

Если ли что-то общее между Горбачевым и Зеленским? Казалось бы, сравниваем ничем не похожих людей и политиков. Но это на первый взгляд. Объединяет их умение втереться в доверие народу, чтобы унизить его и заставить жить по инструкции Запада. И Горбачев, и Зеленский – слуги западных хозяев. Первый запустил процесс уничтожения русского духа, пан Зе продолжает эту эстафету», – резюмировал Муратов.

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