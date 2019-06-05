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Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
05 июня 2019, 03:54 • 50 • В мире
Украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой обсуждал "угрозу, которую несёт Россия", и возможность совместного противодействия проекту "Северный поток - 2". Об этом заявил сам Зеленский в рамках прямой трансляции из Брюсселя.
Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, решил продолжить стратегию, заложенную Порошенко. Новый глава Незалежной по приезде в Брюссель сперва заявил, что готов к переговорам с Россией по вопросу Донбасса. Однако в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой он говорил уже об "угрозе", которую Россия якобы представляет.
В частности, на переговорах лидеров Украины и Польши обсуждался и проект "Северный поток - 2".
"Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие "Северному потоку - 2", - сказал Зеленский в рамках прямой трансляции из Брюсселя.
Он добавил, что на переговорах с Дудой выработано "общее понимание угрозы, которую несёт Россия". "Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в её борьбе", - сказал он.
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