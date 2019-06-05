Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, решил продолжить стратегию, заложенную Порошенко. Новый глава Незалежной по приезде в Брюссель сперва заявил, что готов к переговорам с Россией по вопросу Донбасса. Однако в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой он говорил уже об "угрозе", которую Россия якобы представляет.

В частности, на переговорах лидеров Украины и Польши обсуждался и проект "Северный поток - 2".

"Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие "Северному потоку - 2", - сказал Зеленский в рамках прямой трансляции из Брюсселя.

Он добавил, что на переговорах с Дудой выработано "общее понимание угрозы, которую несёт Россия". "Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в её борьбе", - сказал он.