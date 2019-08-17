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Зеленский взял на личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

17 августа 2019, 13:09  •  31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за расследованием пожара в одесском отеле «Токио стар», в результате которого погибли восемь человек и ещё десять пострадали.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

По мнению украинского лидера, ЧП произошло в результате халатности и нарушения норм противопожарной безопасности.

«Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней... из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм пожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он заявил, что лично проследит, чтобы все виновные понесли законное наказание.

«Этому будет положен конец... Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», — подчеркнул президент Украины.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицию и жителя Одессы, который разместил у себя нескольких постояльцев отеля.

Ранее МВД Украины возбудило уголовное дело по факту пожара в отеле Одессы.

С места происшествия были эвакуированы около 150 человек, которых разместили во временных пунктах в автобусах.

Пожар в одесском отеле «Токио стар» произошёл в ночь с 16 на 17 августа.

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