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Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"

21 апреля 2021, 01:45  •  18 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что готов лично встретиться с главой России Владимиром Путиным. По его словам, встречу можно провести "в любой точке Донбасса". На это заявление Зеленского под постом в Facebook жители Украины не сдерживали своей ярости. В комментариях граждане призывают лидера Незалежной думать не о войне, а о разрухе, которая царит в стране. Некоторые в открытую "отправили" президента в отставку: "Геть!".
Украинцы не сдержали ярости после слов Зеленского о готовности переговорить с Путиным. В комментарии на странице украинского лидера в Facebook десятки гневных сообщений с призывом к политику заняться проблемами в стране.
"Владимир Александрович, поговорите лучше о тарифах на коммуналку, о ценах на продукты питания, о ценах на бензин и газ, о больных детях и выживающих пенсионерах. Вот про это хотят слушать люди и весь народ Украины. ДУМАЙТЕ..." - отметил Эдуард Ранецкий.
"Пока мы будем воевать, они нам тарифы в два раза влупят и землю продадут", - заметил Владимир Маракулин.
Татьяна Костик в обсуждениях лишь кратко добавила: "Позорище он трепливое".
Андрей Кузнецов по-простому "отправил" Зеленского в отставку: "Звиздуй назад у 95-й квартал. Досить знущатися над Україною!!!".
Денис Никитин также подчеркнул, что украинский лидер не справился со своими обязанностями, и погнал его с поста: "Вас просить Україна та її діти! Ідіть Геть..."
Его призыв поддержали и другие комментаторы: "Просто йди геть", "Ганьба, сором та розпач від такої влади... йдіть геть!"
В рунете по поводу обращения Зеленского отметили, что лидер Незалежной показал свой страх.
"Буду краток. 1. Клиент под газом. 2. Ему страшно. Очень", - говорится в сообщении телеграм-канала "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева".
В телеграм-канале "Пул №3" указывают, что Зеленский записал весьма странное обращение:
"Ход с предложением встречи в Донбассе - нелепый популизм человека, упорно подменяющего реальную политику цирковыми номерами. В реальной политике главное - не где встречаться, а зачем. С Зеленским, не выполнившим за полтора года ни одного пункта договорённостей последней встречи «нормандской четвёрки» в Париже, никто встречаться не будет. Потому что просто нет смысла. А развязность, как известно, всего лишь униженная мольба о снисхождении".

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