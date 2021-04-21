Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что готов лично встретиться с главой России Владимиром Путиным. По его словам, встречу можно провести "в любой точке Донбасса". На это заявление Зеленского под постом в Facebook жители Украины не сдерживали своей ярости. В комментариях граждане призывают лидера Незалежной думать не о войне, а о разрухе, которая царит в стране. Некоторые в открытую "отправили" президента в отставку: "Геть!".

Украинцы не сдержали ярости после слов Зеленского о готовности переговорить с Путиным. В комментарии на странице украинского лидера в Facebook десятки гневных сообщений с призывом к политику заняться проблемами в стране.

"Владимир Александрович, поговорите лучше о тарифах на коммуналку, о ценах на продукты питания, о ценах на бензин и газ, о больных детях и выживающих пенсионерах. Вот про это хотят слушать люди и весь народ Украины. ДУМАЙТЕ..." - отметил Эдуард Ранецкий.

"Пока мы будем воевать, они нам тарифы в два раза влупят и землю продадут", - заметил Владимир Маракулин.

Татьяна Костик в обсуждениях лишь кратко добавила: "Позорище он трепливое".

Андрей Кузнецов по-простому "отправил" Зеленского в отставку: "Звиздуй назад у 95-й квартал. Досить знущатися над Україною!!!".

Денис Никитин также подчеркнул, что украинский лидер не справился со своими обязанностями, и погнал его с поста: "Вас просить Україна та її діти! Ідіть Геть..."

Его призыв поддержали и другие комментаторы: "Просто йди геть", "Ганьба, сором та розпач від такої влади... йдіть геть!"

В рунете по поводу обращения Зеленского отметили, что лидер Незалежной показал свой страх.

"Буду краток. 1. Клиент под газом. 2. Ему страшно. Очень", - говорится в сообщении телеграм-канала "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева".

В телеграм-канале "Пул №3" указывают, что Зеленский записал весьма странное обращение:

"Ход с предложением встречи в Донбассе - нелепый популизм человека, упорно подменяющего реальную политику цирковыми номерами. В реальной политике главное - не где встречаться, а зачем. С Зеленским, не выполнившим за полтора года ни одного пункта договорённостей последней встречи «нормандской четвёрки» в Париже, никто встречаться не будет. Потому что просто нет смысла. А развязность, как известно, всего лишь униженная мольба о снисхождении".