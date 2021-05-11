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Зеленский выступил со странным заявлением о безопасности Украины

11 мая 2021, 20:35  •  296 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со странным заявлением на форуме о безопасности страны.

По словам главы украинского государства, только недавно «незалежная» пережила угрозу полномасштабного вторжения России, но уже сегодня эскалация уменьшилась и есть положительные сдвиги даже в ситуации на линии фронта в Донбассе.

Украинский гарант ожидаемо затронул тему недавних российских военных учений, во время которых Киев и Запад устроили истерику по поводу масштабных перемещений военных подразделений по территории России. Напомним, что после завершения манёвров Армии России украинские власти заявили о «перемоге» над «агрессором».

Во время своего выступления на форуме, проходящем в рамках мероприятий «Украина 30», приуроченных к тридцатилетию «незалежности», Зеленский заявил, что военную эскалацию с Россией «удалось остановить».

При этом он оговорился, что точных гарантий по поводу того, что полномасштабного вторжения не будет, дать невозможно, приведя в пример 2014 год, «когда от России таких шагов никто не ожидал».

«Гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, — это точно», — сказал Зеленский и призвал верить в невозможность полномасштабной войны.

Оценивая безопасность страны, президент Украины перечислил ряд важных, по его мнению, факторов. По его словам, система безопасности Украины — это часть более крупных систем, в частности, глобальной системы международной безопасности, главными архитекторами которой выступают Организация Объединённых наций и НАТО.

Оценка ситуации на Донбассе
По оценке Зеленского, в настоящее время ситуация на донбасских фронтах улучшилась. Он убеждал слушателей в том, что «снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое», а количество выстрелов «уменьшилось».

«Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года», — заявил украинский президент.

В очередной раз украинское руководство продемонстрировало поразительную способность нагло и цинично врать и считать жертвами только своих боевиков, отправленных уничтожать мирное население Донбасса.

Стоит только вспомнить страшные обстрелы территории ДНР в канун Дня Победы: когда каратели, расстреливая прифронтовые посёлки, уничтожили жилой дом и убили мирного жителя в Донецке.

Впрочем, речь гаранта сразу же высмеяли и на Украине.

«И всё это чудесным образом на фоне грядущей встречи с Байденом!

На самой встрече он вообще будет говорить: „Да у меня все под контролем, по щелчку моих пальцев все замолкают по обе стороны! Так что я не лох какой-то!”.

А вот 8 мая в госпитале от ран скончался старший солдат Виктор Городниченко, попавший под огонь снайпера 28 апреля в районе Зайцево…» — пишут авторы украинского ТГ-канала «Черговый ООС» (Дежурный ООС), освещающего ситуацию на передовой и в рядах ВСУ в целом по стране.

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