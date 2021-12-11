Зеленский выступил с заявлением после новой провокации в Керченском проливе

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky//www.globallookpress.com

Президент Украины по традиции попытался свалить вину на Россию

Глава Незалежной высказался о провокации, которую украинский корабль снова устроил близ Керченского пролива. Владимир Зеленский дал интервью, где похвалился поддержкой Запада. По его словам, американцы и европейцы выражают одобрение стойкости Киева, который якобы не поддается на провокации со стороны России.

"…и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы",

– заявил он в эфире канала "1+1" (цитата по "Известиям. – Прим. ред.)

Зеленский также добавил, что украинская сторона ничего не нарушала.

Напомним, речь идет о событиях 9 декабря, когда корабль ВМС Незалежной "Донбасс" взял курс на Керченский пролив, а экипаж не реагировал на требования пограничников. При этом никаких заявок на прохождение пролива не подавалось.

В ФСБ России заявили, что действия украинцев создали угрозу безопасности движения судов.

Российская сторона позже назвала случившееся провокацией. В Совете Федерации предложили обсудить инцидент на заседании Совбеза ООН. Созвать его следует незамедлительно, заявила накануне сенатор.