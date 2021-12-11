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Зеленский выступил с заявлением после новой провокации в Керченском проливе
11 декабря 2021, 11:35 • 287 • Политика
Президент Украины по традиции попытался свалить вину на Россию
Глава Незалежной высказался о провокации, которую украинский корабль снова устроил близ Керченского пролива. Владимир Зеленский дал интервью, где похвалился поддержкой Запада. По его словам, американцы и европейцы выражают одобрение стойкости Киева, который якобы не поддается на провокации со стороны России.
"…и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы",
– заявил он в эфире канала "1+1" (цитата по "Известиям. – Прим. ред.)
Зеленский также добавил, что украинская сторона ничего не нарушала.
Напомним, речь идет о событиях 9 декабря, когда корабль ВМС Незалежной "Донбасс" взял курс на Керченский пролив, а экипаж не реагировал на требования пограничников. При этом никаких заявок на прохождение пролива не подавалось.
В ФСБ России заявили, что действия украинцев создали угрозу безопасности движения судов.
Российская сторона позже назвала случившееся провокацией. В Совете Федерации предложили обсудить инцидент на заседании Совбеза ООН. Созвать его следует незамедлительно, заявила накануне сенатор.
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