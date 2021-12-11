Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев...
Главная / Политика

Зеленский выступил с заявлением после новой провокации в Керченском проливе

11 декабря 2021, 11:35  •  287 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky//www.globallookpress.com
Президент Украины по традиции попытался свалить вину на Россию
Глава Незалежной высказался о провокации, которую украинский корабль снова устроил близ Керченского пролива. Владимир Зеленский дал интервью, где похвалился поддержкой Запада. По его словам, американцы и европейцы выражают одобрение стойкости Киева, который якобы не поддается на провокации со стороны России.
"…и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы",
– заявил он в эфире канала "1+1" (цитата по "Известиям. – Прим. ред.)
Зеленский также добавил, что украинская сторона ничего не нарушала.
Напомним, речь идет о событиях 9 декабря, когда корабль ВМС Незалежной "Донбасс" взял курс на Керченский пролив, а экипаж не реагировал на требования пограничников. При этом никаких заявок на прохождение пролива не подавалось.
В ФСБ России заявили, что действия украинцев создали угрозу безопасности движения судов.
Российская сторона позже назвала случившееся провокацией. В Совете Федерации предложили обсудить инцидент на заседании Совбеза ООН. Созвать его следует незамедлительно, заявила накануне сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



287
Источник
Похожие новости
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
11 декабря 2021, 07:30
Украина ждёт оговорки Путина, читая между строк. Для чего?
11 декабря 2021, 04:00
Медведчук о Донбассе: "Зеленский не воспользовался окном возможностей, но..."
11 декабря 2021, 02:15
Защитнику русских в Казахстане добавили срок. Пора вмешаться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.