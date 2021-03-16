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Зеленский выступил с дерзким заявлением по Крыму

16 марта 2021, 16:55  •  218 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Администрация Незалежной выработала некую стратегию по "реинтеграции" полуострова
Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением по Крыму, объявив, что Киев не собирается отказываться от планов по "деоккупации" и "реинтеграции" региона. Глава государства сообщил, что власти выработали стратегию, нацеленную на "возврат" полуострова в Незалежную.
Так, по словам Зеленского, российские власти устроили в 2014 году для крымчан "фейковый референдум". Впервые после столь вопиющего, по мнению лидера Незалежной, события украинская администрация смогла подготовить стратегию, которая предполагает "объединение мира" на основе "Крымской платформы", о чем президент сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер".
"Чтобы вернуть Украине украинское", – уточнил глава государства.
Так, первая конференция по "Крымской платформе" запланирована на август этого года. Киев предложил поучаствовать в будущем саммите представителям Турции, Британии, ФРГ, Канады и Соединенных Штатов.
В марте один из источников в Кремле сообщал, что российская сторона расценивает стратегию украинских властей по Крыму недопустимой угрозой в отношении субъектов Российской Федерации. Участие любых государств в "Платформе" является посягательством на ее государственный суверенитет, передает РИА "Новости".
Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что действия украинского режима являются фактом агрессии против РФ. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что любое участие в "Платформе" будет расцениваться как крайне недружественный шаг против Москвы. Заявленная украинским МИД стратегия "трех китов" не сможет вернуть доверие крымчан к Киеву из-за водной блокады и санкций.

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