Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».

«Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь… Я всегда говорил: если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал он.

По его словам, он полагается на нормандский формат и Минские соглашения.

Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом.