Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Неподвластные времени: почему почвенные клещи практически не изменились за милли...
Путин уволил своего советника
Владимир Путин встретился с избранными главами регионов
Главная / Украина

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

10 октября 2019, 13:54  •  15 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
 
©president.gov.ua
 

Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».

«Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь… Я всегда говорил: если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал он.

По его словам, он полагается на нормандский формат и Минские соглашения.

Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 15:24
Ирина Влах: «Гагаузия – это автономия возможностей, а не угроз»
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
10 октября 2019, 10:39
Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
10 октября 2019, 00:54
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование дела MH17
10 октября 2019, 04:09
«Потеря военно-морского потенциала»: почему на Украине забуксовала программа строительства новых кораблей
09 октября 2019, 15:09
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
07 октября 2019, 21:09
Страшный сон США. А вот это серьёзно! Очень серьёзно!
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.