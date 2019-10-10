|
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
10 октября 2019, 13:54 • 15 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
©president.gov.ua
Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».
«Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь… Я всегда говорил: если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал он.
По его словам, он полагается на нормандский формат и Минские соглашения.
Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2019, 04:40
|
07 октября 2019, 21:09
|
05 октября 2019, 00:39
|
07 октября 2019, 07:54
|
05 октября 2019, 20:09
|
08 октября 2019, 02:12
|
07 октября 2019, 03:09