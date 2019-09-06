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Зеленский выступил против легализации оружия на Украине

06 сентября 2019, 14:09  •  64 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
 
РИА Новости
 

В ответе Зеленского говорится, что украинские власти учитывают необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе.

«Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что передаст петицию, которую подписали более 25 тыс. человек, на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы.

Ранее Госпогранслужба Украины зафиксировала снижение попыток провоза оружия в Белоруссию.

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