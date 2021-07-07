Зеленский выставил требование НАТО. Вышло неловко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал реформы в Незалежной для интеграции в НАТО и ЕС. Но вышло неловко, поскольку полного перечня необходимых реформ, как оказалось, он не имеет.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО вновь был поднят президентом Незалежной Владимиром Зеленским. На этот раз об интеграции он заговорил во время вступительной сессии на Конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Не обошлось без очередных требований. В частности, Зеленский пообещал "и впредь делать всё, чтобы ускорить темп реформ", необходимых для вступления Украины в НАТО. Но в то же время оказался, по сути, в неловкой ситуации, поскольку полного перечня этих самых реформ, очевидно, он не имеет.

Об этом можно судить, исходя из тех требований, которые Зеленский предъявил Североатлантическому альянсу.

"Уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом", - заявил украинский лидер.

Россия, напомним, категорически против вступления Украины в НАТО, поскольку это бы создало серьёзную угрозу безопасности нашей страны.