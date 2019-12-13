|
Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений
13 декабря 2019, 03:09 • 10 • Украина
КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".
"Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о возможности изменить минские соглашения.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2019, 19:24
|
08 декабря 2019, 14:39
|
10 декабря 2019, 12:09
|
07 декабря 2019, 09:24
|
09 декабря 2019, 03:40
|
10 декабря 2019, 03:54
|
06 декабря 2019, 04:09