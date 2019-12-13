Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".

"Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о возможности изменить минские соглашения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.