Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко тоже стал "не лохом": Экс-президент Украины украл коронную ф...
Дайджест СМИ: Германия опровергла слова Путина, Турция пригрозила закрыть базу С...
Немцам и русским придётся сплотиться против США: Политолог из Германии призвал ...
Глава МЧС отметил инициативность своего бывшего зама Кобзева
Главная / Украина

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

13 декабря 2019, 03:09  •  10 • Украина

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".

"Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о возможности изменить минские соглашения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 15:54
НБУ ожидает решения МВФ по новому кредиту в I квартале 2020 года
12 декабря 2019, 15:54
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике нормандского саммита
12 декабря 2019, 09:24
Число погибших в результате пожара в колледже Одессы возросло до 16
12 декабря 2019, 14:10
Миссия ООН на Украине сообщила о 26 погибших мирных жителях Донбасса в 2019 году
13 декабря 2019, 01:54
Украина и перепись – власть боится, что цифры могут шокировать
12 декабря 2019, 19:24
Блок ACUM на пороге годовщины и распада
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 00:28
Шеремет и группа волонтеров
13 декабря 2019, 01:54
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
13 декабря 2019, 01:54
"Вина Кремля доказана только в "убийстве" Бабченко": Соцсети о за...
13 декабря 2019, 01:39
«Лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру»: как в США отреагировали на сообщен...
13 декабря 2019, 01:54
Немцам и русским придётся сплотиться против США: Политолог из Германии призвал забыт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2019, 19:24
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады - из Киева: На майдане - кучка с флагами. Но Зеленский струсит
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
10 декабря 2019, 12:09
"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.