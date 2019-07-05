Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе.

Соответствующее выступление главы Украины в Краматорске Донецкой области транслировал телеканал «112 Украина».

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», — сказал он на украинском языке, продолжив выступление на русском.

На Украине в последнее время принимаются законы, направленные на ущемление русского языка.

Так, например, в мае экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Зеленский обещал проверить данный проект закона на соответствие Конституции, однако после его вступления в должность президента никаких шагов в этом направлении не было сделано.

Вместе с тем на Украине повсеместно водится запрет на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Так, например, за подобный запрет проголосовали в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

В мае кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.

Параллельно с этим многие украинские публичные личности уничижительно высказываются о русскоязычном населении Украины. В частности, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявляла, что считает русскоязычных граждан страны «рабами» и «оккупантами», а украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как штрафовала вожатых в лагере за русский язык и подкупала детей конфетами, чтобы они говорили на украинском, возмущаясь при этом, что ребята из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с нашими украинскими детьми».