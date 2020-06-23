Зеленский высказался о "засранцах" на Украине

Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com

Лидер Незалежной раскритиковал отечественных автоперевозчиков

Президент Украины Владимир Зеленский снова оказался в центре скандала. На этот раз глава государства вызвал критику тем, что обозвал нарушающих правила дальнобойщиков "засранцами". Свой видеоспич он опубликовал в закрытом чате автоперевозчиков в "Вайбер".

Как сообщает "112", обращение к водителям-нарушителям пан Зеленский запостил самостоятельно. Президент заявил, что несмотря на усилия властей решать проблемы с дорожным покрытием, дальнобойщики продолжают ездить с перегруженными машинами.

"Едут перегруженные, им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно $1 млн. Им все равно", – сказал лидер нации.

Он отметил, что на борьбу брошены силы Нацполиции, СБУ, установлены пропускные пункты для контроля веса грузов, но все равно водители умудряются обходить препятствия. В результате, пан Зеленский решил самостоятельно разобраться, что же происходит, для чего вступил в группу "ГВК – весовой контроль", в которой состоит свыше 17 тыс человек. И тут ему открылся новый мир, где народ обсуждает, как и где лучше проехать.

"Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте", – воззвал Владимир Александрович к украинцам.

Президент добавил, что все чаты нарушителей будут найдены, а их участникам "будет больно". Заметим, что у пана Зеленского на видеообращение не хватило достаточно слов на мове, поэтому он ради удобства для себя переходил на русский язык.





В комментариях под видео пользователи призвали главу государства проснуться и обратить внимание на вывоз леса, янтарный бизнес и прочие глобальные правонарушения в стране. Один из украинцев назвал президента "немым, глухим, слепым да еще и дурным".

А ранее сегодня стало известно, что в Днепропетровской области сломалась понтонная переправа, которую установили рядом с разрушенным в мае Алексеевским мостом под Никополем. Причем ремонт переправы завершился буквально накануне, 22 июня. И рухнула она под небольшим грузовиком, в котором не было никакого тяжелого груза.

