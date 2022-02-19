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Зеленский высказался о Путине: "Я не знаю, чего он хочет"
19 февраля 2022, 20:40 • 94 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о президенте России Владимире Путине. Выступая на конференции в Мюнхене, он предложил провести встречу с русским коллегой. "Я не знаю, чего он хочет", - признался украинский лидер.
Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз предложил Путину встретиться.
- отметил он.
Путин уже неоднократно отвечал на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Он заявлял, что всегда готов обсудить двусторонние отношения, но Крым и Донбасс никогда не будут включены в повестку переговоров. Вопрос с Крымом закрыт окончательно и обсуждать тут нечего. А вопросы, касающиеся Донбасса, Киев должен обсуждать не с Россией, а с непосредственными участниками конфликта - ДНР и ЛНР.
Украинские власти отказываются идти на прямой диалог, хотя обязаны это сделать в рамках Минских соглашений. Буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он никогда не "сядет за стол переговоров с боевиками". И что он будет обсуждать Донбасс только с Россией, поскольку только она, как утверждает Зеленский, принимает решения на неподконтрольных территориях.
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