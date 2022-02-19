Зеленский высказался о Путине: "Я не знаю, чего он хочет"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о президенте России Владимире Путине. Выступая на конференции в Мюнхене, он предложил провести встречу с русским коллегой. "Я не знаю, чего он хочет", - признался украинский лидер.

Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз предложил Путину встретиться.

Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться,

- отметил он.

Путин уже неоднократно отвечал на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Он заявлял, что всегда готов обсудить двусторонние отношения, но Крым и Донбасс никогда не будут включены в повестку переговоров. Вопрос с Крымом закрыт окончательно и обсуждать тут нечего. А вопросы, касающиеся Донбасса, Киев должен обсуждать не с Россией, а с непосредственными участниками конфликта - ДНР и ЛНР.

Украинские власти отказываются идти на прямой диалог, хотя обязаны это сделать в рамках Минских соглашений. Буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он никогда не "сядет за стол переговоров с боевиками". И что он будет обсуждать Донбасс только с Россией, поскольку только она, как утверждает Зеленский, принимает решения на неподконтрольных территориях.