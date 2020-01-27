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Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
27 января 2020, 00:54 • 51 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
globallookpress.com
«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Это значит, что война продолжается», — написал Зеленский в своём Facebook.
Он уточнил, что один из военных подорвался, а другой погиб при обстреле.
Президент также подчеркнул, что нужно приложить ещё больше усилий для того чтобы завершить войну.
Ранее сообщалось, что украинское правительство и новый состав Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС обсудят ситуацию в Донбассе.
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