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Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

27 января 2020, 00:54  •  51 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
 
globallookpress.com
 

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Это значит, что война продолжается», — написал Зеленский в своём Facebook.

Он уточнил, что один из военных подорвался, а другой погиб при обстреле.

Президент также подчеркнул, что нужно приложить ещё больше усилий для того чтобы завершить войну.

Ранее сообщалось, что украинское правительство и новый состав Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС обсудят ситуацию в Донбассе.

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