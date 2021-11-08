Зеленский высказал недовольство освобождением Киева от нацистов: "Прихоть и жестокость"

Президент Украины Владимир Зеленский высказал в Telegram недовольство освобождением Киева от нацистов во время Великой Отечественной войны. По его словам, это было проявлением "прихоти и жестокости" советских властей.

Зеленский сказал, что освобождение украинской столицы в 1943 году происходило неправильно. Президент страны, которая с 2014 года ведёт кровопролитную войну против своего народа, заявил о том, что "жизнь человека - наивысшая ценность".

"Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек - просто горючее", - написал он, отметив, что советские власти с лёгкостью заплатили "страшную цену" жизнями граждан за освобождение Киева от нацистов.

"Потому что есть прихоть руководства - освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", - добавил он.

По словам Зеленского, в советском контрнаступлении принимали участие сотни местных жителей, которые были плохо вооружены, и таких погибших не учитывали, чтобы скрыть потери.

"Освобождение Киева - это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", - сказал Зеленский.