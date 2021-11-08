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Зеленский высказал недовольство освобождением Киева от нацистов: "Прихоть и жестокость"

08 ноября 2021, 11:20  •  317 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказал в Telegram недовольство освобождением Киева от нацистов во время Великой Отечественной войны. По его словам, это было проявлением "прихоти и жестокости" советских властей.
Зеленский сказал, что освобождение украинской столицы в 1943 году происходило неправильно. Президент страны, которая с 2014 года ведёт кровопролитную войну против своего народа, заявил о том, что "жизнь человека - наивысшая ценность".
"Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек - просто горючее", - написал он, отметив, что советские власти с лёгкостью заплатили "страшную цену" жизнями граждан за освобождение Киева от нацистов.
"Потому что есть прихоть руководства - освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", - добавил он.
По словам Зеленского, в советском контрнаступлении принимали участие сотни местных жителей, которые были плохо вооружены, и таких погибших не учитывали, чтобы скрыть потери.
"Освобождение Киева - это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", - сказал Зеленский.

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