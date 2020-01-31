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Зеленский выразил надежду на рост американских инвестиций

31 января 2020, 15:24  •  30 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США увеличат инвестиции в украинскую экономику в 2020 году.
 
Reuters
 

«Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил на совместном брифинге с госсекретарём США Майком Помпео, что в настоящий момент между американской и украинской сторонами уже ведутся переговоры в ряде отраслей.

«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзалізниця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», — рассказал Зеленский.

В сентябре 2019 года Зеленский заявлял, что его страна не будет стоять с протянутой рукой при обсуждении инвестиций США в украинское государство.

В феврале 2018 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что «Укрзалізниця» подписала контракт на $1 млрд с американской корпорацией General Electric Transportation на поставку, производство и модернизацию локомотивов. Также в июне того же года он рассказывал, какие иностранные компании пообещали инвестировать в Украину.

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