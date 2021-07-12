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Зеленский выпросил у Германии 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса

12 июля 2021, 21:20  •  98 • Политика
Германия направит Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.
Отметим, 12 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Основной темой переговоров должен был стать вопрос о реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Ранее пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент Украины будет добиваться остановки проекта.
Также Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной - транзитёром газа в Европу.
Ранее новую партию вакцины "КовиВак" привезли на склады в Санкт-Петербург.

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