Зеленский выпросил у Германии 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса

Германия направит Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

Отметим, 12 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Основной темой переговоров должен был стать вопрос о реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Ранее пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент Украины будет добиваться остановки проекта.

Также Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной - транзитёром газа в Европу.

Ранее новую партию вакцины "КовиВак" привезли на склады в Санкт-Петербург.