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Зеленский выполняет «план Ост»

28 января 2021, 05:40  •  157 • Украина

Так называемая реформа системы образования Украины, начатая при Петре Порошенко и продолжающаяся в настоящее время, приведет к превращению нового поколения в низкоквалифицированную рабочую силу.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Образовательную реформу, ее цель можно охарактеризовать так – чтобы наши дети не были умнее президента и его окружения. Это как месть двоечника за испытанный в школе страх.

Ну, а если без сарказма, то, действительно, все основные реформы которые начал Порошенко, Зеленский продолжает. И в следующем учебном году родители с ужасом узнают, что школы будут разделены на гимназии и лицеи. Гимназии с 1 по 5, лицеи – с 5 по 11 класс.

При этом первоклассники в ближайшую школу, если она вдруг станет лицеем, попасть не смогут, потому что лицеи не имеют право учить первоклассника, они имеют право учить только более старших детей, и наоборот.

Более того, города с населением менее 50000, и города, которые не могут обеспечить в школе 4 класса выпускных, не получают возможности создавать у себя лицей. Куда ехать – в соседний город?

Родители бунтуют, в шоке учителя, а впереди еще объединения предметов. «Слуги народа» начинают оправдываться, говорить – «может быть, если горсовет не может организовать лицей на город, то пусть организует облсовет». Облсоветы говорят: «а деньги нам откуда на это кто выделит, а имуществом кто будет управлять и распоряжаться, а назначать руководство и контролировать – мы зачем это должны?».

Вот такая децентрализация. В принципе, зачем рабам образование? Для того, чтобы выкапывать картофель и клубнику особо знаний не нужно, правильно? И впереди наших детей и нас ждет еще много удивительного, например объединение физики, химии и математики в средней школе и другие важные европейские процедуры, которые связаны только с одним – наши дети должны стать необразованными, неконкурентноспособными, негожими никуда, дешевой рабочей силой, которые способны на низкоквалифицированный ручной труд. Вот в целом вам реформы Порошенко-Зеленского под эгидой ЕС.

В парламенте зарегистрировано несколько хороших законопроектов, которые могут исправить данную ситуацию. Не знаю, хватит ли совести у «Слуг народа» проголосовать эти законопроекты, но я бы всех депутатов призвала эту ситуацию исправить.

А в целом мне это все напоминает реализацию плана Ост, плана по порабощению нашей территории фашистской Германией, в котором украинцам отводилась роль племенного общества. Нас должно было остаться мало, мы должны быть обслуживающим персоналом для светлых арийцев, мы должны были считать до ста и немного читать, на уровне дорожных указателей на немецком, быть полностью лояльными, не прививаться (особо описывался этот пункт), абортироваться, чтобы нас не стало много и верно служить белым господам.

Так странно – нам казалось, что наши деды выиграли войну, и это никогда не повторится. Но, как свидетельствует нынешняя история, не обязательно развязывать войну и выигрывать ее. Достаточно, чтобы страной управляла глупая, бессовестная, зависимая компания предателей. К сожалению, с этим мы столкнулись сегодня в «Стране грез» Владимира Зеленского», – сказала Елена Лукаш.

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