Зеленский вымолил разговор с Байденом

Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua

Американский и украинский лидеры говорили около получаса, хозяин Овального кабинета объявил, что он "душой и сердцем" верит в Незалежную

Президент Украины Владимир Зеленский таки дождался телефонного звонка от своего старшего товарища и коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает сегодня американское издание Politico со ссылкой на два источника.

Отмечается, что лидеры говорили от 30 до 40 минут утром в пятницу. Хозяин Белого дома подтвердил младшему украинскому брату свою приверженность Незалежной и сказал, что он "душой и сердцем очень верит в эту страну".

Разговор состоялся на фоне сообщений о "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, что что встревожило американских и украинских официальных лиц.



В статье указывается, что беседа Байдена и Зеленского стала возможной после как минимум трех телефонных разговоров, случившихся на текущей неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

По словам источника, на звонке между президентами настаивали представители киевского режима в течение нескольких недель. В том числе этот вопрос обсуждали советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Байден держал Украину на расстоянии вытянутой руки, в то же время тихо настаивая на дальнейших реформах в стране, которую он много лет узнавал в качестве вице-президента, и которая является важнейшим фронтом в усилиях Запада по сдерживанию России", – говорится в статье.

Однако украинская сторона выступает за демонстрацию поддержки со стороны президента США на фоне обострения ситуации в Донбассе, пишут авторы.

Ранее в пятницу, 2 апреля, в МИД РФ назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем вооруженном конфликте России с Украиной. На Смоленской площади заявили, что Москва не заинтересована в какой-либо конфронтации с Киевом, тем более в военном плане.

Издание Politico в последнее время регулярно подает информацию о России с посылом, что она вот-вот нападет на Незалежную. Американцы бесконечно пишут о четырех погибших недавно воинах ВСУ (причем до сих пор не установлено, как именно с минерами произошло несчастье), что и стало якобы окончанием перемирия в Донбассе, длившемся с лета 2020 года.

