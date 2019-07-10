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Зеленский выгнал чиновника-разбойника, использовав два языка и русское "Господи" - видео

10 июля 2019, 15:24  •  55 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя. Он использовал два языка, а еще добавил на русском: "Господи".
На совещании украинский президент Владимир Зеленский прочитал при всех в своем смартфоне, что секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко ранее был осужден за разбой.
"Это про вас написано? Это вы?" - уточняет он на украинском.
"Да, я", - отвечает Годунко.
"Выйдите отсюда", - тут же приказывает Зеленский.
В зале раздаются аплодисменты. Годунко встает с места и пытается что-то сказать Зеленскому, но тот повторяет свой приказ, уже на английском:
"Exit!"
Годунко тем временем не сдается, а продолжает еще что-то объяснить.
"Иди гуляй, Господи", - не выдержал Зеленский, перейдя на русский.

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