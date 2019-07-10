Зеленский выгнал чиновника-разбойника, использовав два языка и русское "Господи" - видео

На совещании украинский президент Владимир Зеленский прочитал при всех в своем смартфоне, что секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко ранее был осужден за разбой.

"Это про вас написано? Это вы?" - уточняет он на украинском.

"Да, я", - отвечает Годунко.

"Выйдите отсюда", - тут же приказывает Зеленский.

В зале раздаются аплодисменты. Годунко встает с места и пытается что-то сказать Зеленскому, но тот повторяет свой приказ, уже на английском:

"Exit!"

Годунко тем временем не сдается, а продолжает еще что-то объяснить.

"Иди гуляй, Господи", - не выдержал Зеленский, перейдя на русский.